Нужен фирменный стиль

Визитка товатов и услуг. наименование услуги описание услуги( Текст есть). + рядом картика иконка с изображением услуги всего 5 услуг. тел . контакты. визитка односторонн.
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нужен фирм. стиль: тематика производство пакетов с логотипом
- визитка двухсторонняя
- чашка
- ручка
- конверт
- блокнот
- бланк
- футболка с логотипом
- календарь карманный
сроки 3-4 дня
логотип имеется
оплата по факту
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