Нужен фирменный стиль

$1000
Фирменный стильЗакрыт20 заявок307 просмотров
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нужен фирм. стиль: тематика производство пакетов с логотипом

- визитка двухсторонняя

- чашка

- ручка

- конверт

- блокнот

- бланк

- футболка с логотипом

- календарь карманный

сроки 3-4 дня

логотип имеется

оплата по факту

10 лет назад
KirSasha
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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