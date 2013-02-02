Строительная компания

Фирменный стиль и лого есть Компоновка элементов есть и тексты, они в приложении Если раньше рисовали карты такие, то вообще супер нарисовать надо как можно скорее вот ссылка: http://files.mail.ru/9AB92C470EA04FAB89131C84D82DE6C6