Подробное ТЗ прикрепил. Также прикрепил пример файла и логотип в 2 форматах. Ещё раз обращу внимание, что это не коммерческое предложение, не продающий файл. Нужно просто, чтобы файл было удобно и ...
Внести изменения в визитку
Коллеги, приветствую!
Нужно поправить визитку, псда исходная и необходимые правки прилагаю
Правки внесены красным, нужно сделать исходными шрифтами
Спасибо!
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