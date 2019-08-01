Создать шаблон оформления документа в Word

Подробное ТЗ прикрепил.

Также прикрепил пример файла и логотип в 2 форматах.

Ещё раз обращу внимание, что это не коммерческое предложение, не продающий файл. Нужно просто, чтобы файл было удобно и приятно читать, чтобы была понятная структура.

Будет большим плюсом, если пришлёте ссылку на подобную работу или оформите несколько элементов и пришлёте мне в pdf или скриншот (чтобы редактировать нельзя было).