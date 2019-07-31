Логотип и фирменный стиль для студии красоты «Сакура loft». Раннее была студия красоты в японском стиле «Сакура». Сейчас планируется сделать ремонт , обновить , в лофт стиле , перекрасим стены, добавим дерево и кирпичи. Название кардинально не хотим менять , тк работаем уже 8 лет и нас знают в городе . Решили добавить приставку loft.

В связи с этим нужен новый логотип и фирменный стиль , будет меняться также вся Полиграфия (прайс, визитки, абонементы, сертификаты и тд).

Кто готов взяться ? Быстро и не дорого !))