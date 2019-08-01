Разработка бренд-бука сети кибер спорт клубов

Техническое задание во вложении.

Укажите пожалуйста сроки исполнения БЕЗ УЧЕТА согласований с нашей стороны (хотя мы принимаем решения быстро)

и стоимость. Желательно с разбивкой на этапы. Работа через безопасную сделку или по прямому договору если у Вас есть ИП или ООО.