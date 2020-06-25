Фото съемка и съемка с коптера частного дома (кровля) Ленинградская об

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок358 просмотров

Добрый день!  

Нужен фотограф для фото/видео частного дома.  

Фото для каталогов, сайта, социальных сетей.  

1) приориетнее full frame матрица фотоаппарата чем crop  

2) максимальное разрешение (минимум 6 мегапикселей), jpeg файл без сжатия  

3) в дополнение к jpeg желательно формат raw, без сжатия (т.е. и raw и jpeg версии)  

4) глубина резкости f8 и выше для общего плана, для деталей можно меньше  

5) iso до 800 (макс 1600 если пасмурно) днём, в вечернее время можно больше  

6) выдержка по ситуации – лишь бы не смазанно было. Наверное не меньше 1/125  

7) объективы с фокусным расстоянием меньше 35-50 только как допполнительная опция, не основное (дают сильное заругление фото)  

8) цветокоррекция общая, без "вырви глаз" настроек. Всякие hdr только как дополнительная опция.  

Видео облет (съемка сверху) кровли дома.  

Файл с разумным сжатием – чтобы он не 2 гига весил за минуту съёмки, но и не 3 мегабайта.  

Примеры работ, нужные ракурсы предоставим.  

Объект находится по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район 

Пришлите, пожалуйста, цены и возможные сроки предоставления готовых материалов.

5 лет назад
guest_1594966469932
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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