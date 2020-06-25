Нужен фотограф (можно начинающий) из Запорожья для небольшой фотосессии на яхте на 19.07.2020 (c 18:00). Время фотосессии - ориентировочно 30 минут, возможно до 1 часа, количество фотографий в обработке - 15 штук.
Фото съемка и съемка с коптера частного дома (кровля) Ленинградская об
Добрый день!
Нужен фотограф для фото/видео частного дома.
Фото для каталогов, сайта, социальных сетей.
1) приориетнее full frame матрица фотоаппарата чем crop
2) максимальное разрешение (минимум 6 мегапикселей), jpeg файл без сжатия
3) в дополнение к jpeg желательно формат raw, без сжатия (т.е. и raw и jpeg версии)
4) глубина резкости f8 и выше для общего плана, для деталей можно меньше
5) iso до 800 (макс 1600 если пасмурно) днём, в вечернее время можно больше
6) выдержка по ситуации – лишь бы не смазанно было. Наверное не меньше 1/125
7) объективы с фокусным расстоянием меньше 35-50 только как допполнительная опция, не основное (дают сильное заругление фото)
8) цветокоррекция общая, без "вырви глаз" настроек. Всякие hdr только как дополнительная опция.
Видео облет (съемка сверху) кровли дома.
Файл с разумным сжатием – чтобы он не 2 гига весил за минуту съёмки, но и не 3 мегабайта.
Примеры работ, нужные ракурсы предоставим.
Объект находится по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район
Пришлите, пожалуйста, цены и возможные сроки предоставления готовых материалов.
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