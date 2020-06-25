Фото съемка и съемка с коптера частного дома (кровля) в МО

Добрый день!

Нужен фотограф для фото/видео частного дома.

Фото для каталогов, сайта, социальных сетей.

1) приориетнее full frame матрица фотоаппарата чем crop

2) максимальное разрешение (минимум 6 мегапикселей), jpeg файл без сжатия

3) в дополнение к jpeg желательно формат raw, без сжатия (т.е. и raw и jpeg версии)

4) глубина резкости f8 и выше для общего плана, для деталей можно меньше

5) iso до 800 (макс 1600 если пасмурно) днём, в вечернее время можно больше

6) выдержка по ситуации – лишь бы не смазанно было. Наверное не меньше 1/125

7) объективы с фокусным расстоянием меньше 35-50 только как допполнительная опция, не основное (дают сильное заругление фото)

8) цветокоррекция общая, без "вырви глаз" настроек. Всякие hdr только как дополнительная опция.

Видео облет (съемка сверху) кровли дома.

Файл с разумным сжатием – чтобы он не 2 гига весил за минуту съёмки, но и не 3 мегабайта.

Примеры работ, нужные ракурсы предоставим.

Объект находится по адресу: МО, Орехово-Зуево

Пришлите, пожалуйста, цены и возможные сроки предоставления готовых материалов.