Фотограф удаленный, свободный график

Интернет проекту требуются фотографы для рекламы вымышленных заведений (2-3 фото одна тема). это могут как Ваши фото, так и фото найденные в интернете (но с возможностью легального использования) или можно делать смешные коллажи на тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
I. Объявляется набор на вакантные должности:
- фотограф;
II. Требования к кандидатам:
- наличие и использование собственной фото техники;
- наличие профильного образования;
- наличие практического опыта работы в качестве фотографа;
- знание и практический опыт работы с графическими программами;
- скоростной домашний доступ в интернет;
- возможности общения в аудио чат;
III. Обязанности:
- проведение фото сессий;
- редактирование и обработка фотографии;
- управление и создание проектов;
IV. Оплата проектная по результатам собеседования и тестов (свободный график, удаленная работа на объектах и через интернет).
V. Оставьте заявку на этом сайте или дополнительно можете заполнять анкету относительно работы на нашем сайте:
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