Фотограф удаленный, свободный график

ФотосъемкаЗакрыт13 заявок607 просмотров
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I. Объявляется набор на вакантные должности:

- фотограф;

II. Требования к кандидатам:

- наличие и использование собственной фото техники;

- наличие профильного образования;

- наличие практического опыта работы в качестве фотографа;

- знание и практический опыт работы с графическими программами;

- скоростной домашний доступ в интернет;

- возможности общения в аудио чат;

III. Обязанности:

- проведение фото сессий;

- редактирование и обработка фотографии;

- управление и создание проектов;

IV. Оплата проектная по результатам собеседования и тестов (свободный график, удаленная работа на объектах и через интернет).

V. Оставьте заявку на этом сайте или дополнительно можете заполнять анкету относительно работы на нашем сайте:

http://ournet.biz/ru/formy/kariera/index.html

13 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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