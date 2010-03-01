Креатив Ау!!!. Нужен имиджевый снимок для последующего дизайна первой промо-обложки СД. Необходим сюжет, некая история героев происходящая на снимке, их прошлое, настоящее и будущее. Группа (две девушки и два парня). Фото в приложении. Жанр ...
Нужны ваши свадебные фото.
Фотографии нужны уникальные (будут проверяться) для свадебного сайта.
Темы: Свадебные прически
Макияж
Невеста (свадебные платья)
жених
Композиция (жених и невеста)
Букеты
Оформление зала
Пишем ваши цены.
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