Съемка для панорамы

Нужно отснять одежду, причем сделать это с одного ракурса с углом поворота манекена на 15 градусов, т.е на один объект получается 24 кадра (однотипное освещение), всего таких объектов где-то 50, съемка для дальнейшей объемной визуализации на вебе через флеш (чтобы товар можно было посмотреть со всех сторон).

Нужен исполнитель в Москве или области, сколько это будет стоить чисто съемка? Сколько по времени займет?