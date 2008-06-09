Обработка фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен23 заявки623 просмотра

В приложении фото, которое необходимо обработать, привести цвета в порядок, вобщем обработать. Таких фотографий 20 штук, с каждой из них нужно провести работу.

От вас, если есть в портфолио фотографии типа "было, стало", цена, время. Если нет в портфолио таких работ, то на примере моей фотографии показать, что вы можете.

Работаю только с фрилансерами и через Сервис безопасных сделок.

Фотографии общим весом 60 мб, поэтому у вас должен быть как минимум дешёвый, если не говорить бесплатный интернет.

17 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$30
Сотрудничеством с Анной, я остался очень доволен. Не было лишних вопросов, предоставлен хороший пример, на основании которого выбрал её в качестве исполнителя. Далее сама работа была сделана быстро и качественно, т.е. как и требовалось. Рекомендую не только в качестве исполнителя по обработке фото, но и по другим проектам, уверен результат будет таким же хорошим!
Вежливый и терпеливый заказчик. Было приятно иметь с Вами дело. Спасибо за совместную работу.

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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