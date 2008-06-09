Обработка фотографий

В приложении фото, которое необходимо обработать, привести цвета в порядок, вобщем обработать. Таких фотографий 20 штук, с каждой из них нужно провести работу.

От вас, если есть в портфолио фотографии типа "было, стало", цена, время. Если нет в портфолио таких работ, то на примере моей фотографии показать, что вы можете.

Работаю только с фрилансерами и через Сервис безопасных сделок.

Фотографии общим весом 60 мб, поэтому у вас должен быть как минимум дешёвый, если не говорить бесплатный интернет.