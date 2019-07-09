Отснять одежду для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт5 заявок204 просмотра

Добрый день! Необходимо сделать фотосессию одежды для интернет магазина. 8 - 10 образов. С  минимальной обработкой фото. Киев. Модель есть.  Жду предложения по цене и срокам. Спасибо!

6 лет назад
guest_15656124141703
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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