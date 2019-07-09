Добрый день. Ищем фотографа в Москве. Что требуется: нужно придти и отснять качественно детали для нашего сайта. Свет (световые лампы) у нас свои имеются. Оплата 1500 руб./час.
Отснять одежду для интернет магазина
Добрый день! Необходимо сделать фотосессию одежды для интернет магазина. 8 - 10 образов. С минимальной обработкой фото. Киев. Модель есть. Жду предложения по цене и срокам. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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