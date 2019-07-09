Требуется фотограф

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт5 заявок245 просмотров

Добрый день. 

Ищем фотографа в Москве. 

Что требуется: нужно придти и отснять качественно детали для нашего сайта. Свет (световые лампы) у нас свои имеются. 

Оплата 1500 руб./час.

6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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