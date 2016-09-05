Сделать фото товаров. г. Москва

ФотосъемкаЗакрыт8 заявок227 просмотров
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Необходимо подъехать на склад с аппаратурой и сделать фото 300 товаров. Строго Москва и МО!

7 лет назад
oxibook
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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