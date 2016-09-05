Сделать фото товаров. г. Москва

Ищет толкового журналиста в Украине. Нужно сделать хотя бы несколько кадров (фото/видео) магазина (внутри и снаружи), торгующего определенным товаром в Украине. Физический адрес магазина достоверно не известен (однако имя владельца и его адрес проживания известнен). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подъехать на склад с аппаратурой и сделать фото 300 товаров. Строго Москва и МО!
- Похожие заказы
- Фотосъемка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $18
Необходимо вместе с командой из двух человек поработать оператором - снять детский праздник. Вам будет выдан Mark II или Panasonic v730. Съемка длится 2,5 часа 18 сентября с 12:30.Закрыт7 лет назад
Необходимо приехать в организацию в будние дни в рабочее время (предварительно созвониться) г. Москва, станция Белорусская, ул Лесная, д52, стр.2 Осмотреть несколько автомобилей и компьютеров. Отфотографировать и прислать мне на почту или в WatsApp/Viber. Проверить что ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно 300 фотографий одного человека и обработка.Фотосъемка26 заявокЗакрыт7 лет назад
В наличие 2 товара - http://zmozhu.com.ua. Нужно по 5-8 фото каждого. Желательно срочно. (2 этап) Так же нужно снять видео обзор этих продуктов.Фотосъемка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен фотограф для предметной съемки в Киеве. Продукт: кухонная утварь. Надо сделать несколько фото: с белым фоном, в использовании ... Все вопросы пишите в личку. Рассмотрю и другие города Украины - смогу отправить товар Новой Почтой.Фотосъемка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Нужно нарисовать 80 спрайтов в сттиле покемонов размером примерно 64*64 пикселя ( возможно чуть больше/меньше).Фотосъемка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нам надо фотографировать вещи для продажи. Для этого мы купили лайткуб с матерчатыми стенками и два светильника на штативах. Фотоаппарат Canon 600D, объектив китовый, есть отдельная вспышка. Качество фоток нас не устраивает, фон серый или смазаные. Для консультации нам ...Закрыт7 лет назад
На фото должны быть изображены 11 межкомнатных дверей премиум класса, лучше дизайнерские. Двери должны быть установлены в интерьер (или в фотошопе качественно подставлены) из магазина дверей фото не нужны. Разве только их можно изобразить как ...Закрыт7 лет назад
[b]Нужно фото пожилого мужчины славянской внешности с ребёнком около входной двери. Фото должно быть не из фотобанка. Нужно реальное фото, живое, LIFE! [/b] [b]Порядок работы следующий: [/b] - присылаете фото с водяными знаками - утверждаю - [b]оплачиваю [/b] - присылаете фото без водяных ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт7 лет назад