Сделать несколько кадров магазина

Ищет толкового журналиста в Украине. Нужно сделать хотя бы несколько кадров (фото/видео) магазина (внутри и снаружи), торгующего определенным товаром в Украине. Физический адрес магазина достоверно не известен (однако имя владельца и его адрес проживания известнен). Магазин то ли в Киеве, то ли на Волыни. Точно не знаем, но есть базовая информация от МинЮста.

Оплата ТОЛЬКО через PayPal и согласно полученным результатам. О деталях задания пишите в личку.