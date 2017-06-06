Съемка помещения

У компании на складе есть 7300 позиций. Нужно отфотографировать их. Требования: - наличие лайтбокса (или возможность его собрать из подручных материалов) - мобильный телефон Android с хорошей камерой и доступом к интернету - штатив для телефона Мы установим специальное приложение ...