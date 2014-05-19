Адаптивная верстка лендинга

Нужно качественно и адаптивно сверстать главную страничку. Чтобы корректно отображалась на планшетах, смартфонах и мобильных. Чтобы ничего не ехало на айфоне. Быстро.
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Сверстать адаптивно лендинг. Макеты для разных разрешений предоставлю. Подключить скрипты, сделать рабочими формы, работа под ключ
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