Адаптивная верстка лендинга

$420
HTML-версткаЗакрыт1 заявка50 просмотров
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Сверстать адаптивно лендинг. Макеты для разных разрешений предоставлю. Подключить скрипты, сделать рабочими формы, работа под ключ

10 лет назад
Fokinpawell
Павел 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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