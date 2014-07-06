Верстка и натяжка сайта (DLE) (редизайн)

HTML-версткаЗавершен7 заявок104 просмотра
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Доброго времени суток!

Сделали редизайн небольшого сайта, нужна переВерстка сайта и его натяжка.

Правок в дизайне было крайне мало, в основном мелочи, но все это нужно сделать. Полностью сайт переверстывать не нужно.

Примеры макетов и сайт покажу в личку.

Оставляйте заявки.

Спасибо!

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SOFT-ua
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Все было сделано как обычно на высшем уровне. Рекомендую!
Отличный заказчик! Продолжаем сотрудничать!
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