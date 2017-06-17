Адаптивные блоки

Надо сверстать и адаптировать самый простой и примитивный ландинг за 500р. сроки: 2-5 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать блок слайдера и блок карты на главной странице адаптивными, расширяющимися на весь экран в зависимости от разрешения монитора.
сайт http://stroysa.nick116 .ru/
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