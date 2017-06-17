Адаптивные блоки

$11
HTML-версткаЗавершен9 заявок213 просмотров
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Сделать блок слайдера и блок карты на главной странице адаптивными, расширяющимися на весь экран в зависимости от разрешения монитора.

сайт http://stroysa.nick116 .ru/

7 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$12
1 день
Все сделано четко по ТЗ, отличная работа, рекомендую!
По поставленным задачам быстрая проверка и оплата. Никаких лишних требований и запросов. Быстрая оплата. Рекомендую.
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