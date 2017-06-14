Адаптивная вёрстка

Ищем верстальщика с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Вёрстка в последствие будет интегрирована в Wordpress и с ней будут постоянно работать. Большая просьба учитывать это при разработке, особенно при создание внутренних страниц.

Сверстать нужно без БЭМ и без bootstrap, в идеале используя wordpress классы. Названия можно глянуть тут.

Флоуты по необходимости, вместо них используем флексы (ie8 не нужен).

Только Normalize, никаких ресетов пожалуйста. Fancybox для картинок, swiper для слайдеров.

На страницах должны быть использованы только h1-h2 заголовки, без дублей и по порядку.

Вся контентная часть должна быть изолирована и без использования лишних классов. Пример разметки wordpress страниц можете посмотреть здесь. Названия классов контентной части желательно брать из примера.

Если вы хороший верстальщик, то обещаю, мы к вам ещё не раз обратимся, у нас много проектов.

Верстать нужно 2 страницы и их мобильные версии соответственно. Макеты имеются. 21 числа дэдлайн. Завтра выберу исполнителя.

Дизайн можно посмотреть тут.