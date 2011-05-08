Ищется талантливый верстальщик

HTML-версткаЗакрыт16 заявок411 просмотров
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В команду нужен ответственный и талантливый верстальщик. Знания jQuery приветствуются.

Сейчас необходимо доработать один серьёзный проект и потом беремся за новые.

Требования:

• Достойный опыт работы

• Ответственность

• HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/

• CSS layout (Верстка на дивах)

Два варианта сотрудничества:

1) Оплата почасовая (предлагайте прайс)

2) Сдельно по проектам

На данном этапе изначально работаем по первому варианту (!), потом переходим на второй.

Документации (ТЗ) - Google Docs

Связь 1 - ICQ

Связь 2 - Gmail

Обмен файлами - Dropbox

Ищу желающих работать здесь и сейчас, делать интересные анимации и работать с дорогими и высококачественными макетами.

Предлагайте сколько хотите за час работы.

Без портфолио просьба не обращаться.

13 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
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