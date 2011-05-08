Ищется талантливый верстальщик

Есть вакансия верстальщика. Работа удаленно, оплата сдельно попроектно. В месяц около восьми проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду нужен ответственный и талантливый верстальщик. Знания jQuery приветствуются.
Сейчас необходимо доработать один серьёзный проект и потом беремся за новые.
Требования:
• Достойный опыт работы
• Ответственность
• HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/
• CSS layout (Верстка на дивах)
Два варианта сотрудничества:
1) Оплата почасовая (предлагайте прайс)
2) Сдельно по проектам
На данном этапе изначально работаем по первому варианту (!), потом переходим на второй.
Документации (ТЗ) - Google Docs
Связь 1 - ICQ
Связь 2 - Gmail
Обмен файлами - Dropbox
Ищу желающих работать здесь и сейчас, делать интересные анимации и работать с дорогими и высококачественными макетами.
Предлагайте сколько хотите за час работы.
Без портфолио просьба не обращаться.
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