Поправить верстку, наполнить сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок258 просмотров

Здравствуйте.

Был приобретен статический шаблон на TemplateMonsters с флешовой шапкой.

Необходимо.

1. Русифицировать шапку, добавить номер телефона и изменить название компании в шапке

2. Поправить верстку в шаблоне

- обсудить возможность и целесообразность сделать его резиновым или же большей ширины (сейчас фикснебольшой ширины)

- убрать фикс по вертикали (он либо реально есть либо руки кривые у меня)

- сделать возможность задание заголовков в текстовом виде. сейчас картинки без надписи

3. Разработать вид представления необходимой информации на главной странице

4. Разработать вид представления необходимой информации на второстепенных страницах и сверстать их.

(нужна таблица описания тарифного плана).

UPD

макет http://www.templatemonster.com/website-templates/10974.html?tab=32

Заполнить порядка 10-15 страниц описаний тарифов.

HTML
14 лет назад
liser25
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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