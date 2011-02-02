Требуется грамотный исполнитель для верстки сайта. Работа достаточно объемная и пролонгированная по времени. В текущий момент готово 16 страниц сайта, остальные страницы в работе у дизайнера. Требуется начать верстку того ...
Поправить верстку, наполнить сайт
Здравствуйте.
Был приобретен статический шаблон на TemplateMonsters с флешовой шапкой.
Необходимо.
1. Русифицировать шапку, добавить номер телефона и изменить название компании в шапке
2. Поправить верстку в шаблоне
- обсудить возможность и целесообразность сделать его резиновым или же большей ширины (сейчас фикснебольшой ширины)
- убрать фикс по вертикали (он либо реально есть либо руки кривые у меня)
- сделать возможность задание заголовков в текстовом виде. сейчас картинки без надписи
3. Разработать вид представления необходимой информации на главной странице
4. Разработать вид представления необходимой информации на второстепенных страницах и сверстать их.
(нужна таблица описания тарифного плана).
UPD
макет http://www.templatemonster.com/website-templates/10974.html?tab=32
Заполнить порядка 10-15 страниц описаний тарифов.
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