Приват для svarog_web

$20
HTML-версткаЗавершен5 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приватное задание по шаблонам и верстке для svarog_web

15 лет назад
Kubaas
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
svarog_web
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Четкая, качественная работа, все в срок. Мои рекомендации.
Четкая формулировка объема работ, своевременная оплата. На связи практически круглосуточно. Приятно сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Переверстать дивами

    Есть страничка, область так где Обратная связь нужно переделать в дивах, сейчас она таблицей сделана. Т.е. задача - переверстать участок страницы с формой обратной связи дивами, чтоб сохранилось оформление. Бюджет 1 вмз и само собой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка под Joomla

    $120

    Здравствуйте Необходимо сверстать 2 макета(PSd) под Joomla 1.0.15.Шаблон соответственно должен получиться кроссбраузурный,резиновый и прочее:),cроки 2 дня. Все предложения прошу публиковать тут. Всего доброго.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка дизайна

    $500

    СОИСКАТЕЛЬ НАЙДЕН НА ДРУГОМ САЙТЕ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К НАШЕМУ ПРОЕКТУ Требуется квалифицированная верстка большого раздела сайта, порядка 13-15 полноценных страниц. Макеты представляются в PSD. Верстка резиновая, на дивах. На работу дается 2 недели. УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется срочная верстка umi cms

    Требуется верстальщик свободный сегодня и завтра целый день и ночь. Срочная работа по верстке сайта на umi cms. Верстка на дивах. Часть уже сверстанно, нужно довертстаь и подправить. Очень важны пропорции влоть до пикселя (все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка PSD макета

    $100

    - Семантическая верстка, описание стилей в отдельных файлах - Валидная xHTML 1.0 Strict / CSS (в соответствии со стандартами W3C) - Кроссбраузерно IE 6+; Mozilla,FF 2+; Opera 8+; Chrome; Safari 3; Оплата через безопасную сделку или wm. Без ...

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка

    $112

    Требуется грамотный исполнитель для верстки системы принятия заказа в интернет-магазин (корзина). Верстать надо уже готовые формы с готовыми скриптами на странице. Верстка резиновая, таблицами, кроссбраузерная. Всего около 12-13 страниц. Конечный для сдачи вид – рабочая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад