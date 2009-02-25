Приват для svarog_web

Есть страничка, область так где Обратная связь нужно переделать в дивах, сейчас она таблицей сделана. Т.е. задача - переверстать участок страницы с формой обратной связи дивами, чтоб сохранилось оформление. Бюджет 1 вмз и само собой ...
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Приватное задание по шаблонам и верстке для svarog_web
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