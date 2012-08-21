Нужен человек, для постоянной подобной работы. Работа будет заключаться в этом "сделать так, поменять цвет, изменить отображение на это и т.п". Если вы в состояние и можете вносить корректировки в разные подули ...
Проект для Руслана Бешлея
Сверстать готовый дизайн, насодить на джумлу и наполнить товарами. 70у.е.
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