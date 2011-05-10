Программист для работы над проектом

Есть вакансия верстальщика. Работа удаленно, оплата сдельно попроектно. В месяц около восьми проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребуется фриланс программист для сотрудничества над 1-2 сайтами компании. Сайты в стадии доработки. На ближайшем этапе запуска - работа во взаимодействии с основным разработчиком и большая загрузка. В дальнейшем - обращаемся к Вам при необходимости доделок и изменений на сайте.
Требования к квалификации: опыт в разработке ПО: 3 года+; PHP‚ JAVASCRIPT‚ AJAX; MySQL; желателен опыт работы с Google Map API и Yandex карты API.
Плюсом будет знание: FLASH, приложений для PDA/Pocket PC, интерес по жизни к самостоятельным путешествиям и туризму.
Первыми заданиями будeт: подключение платежной системы, переверстка ряда страниц и форм.
Соискатель из Москвы, собеседование в офисе компании-заказчика.
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