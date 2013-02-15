Разыскивается верстальщик

HTML-версткаЗакрыт10 заявок336 просмотров
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Здравствуйте коллеги, ищу опытного верстальщика на постоянное сотрудничество. Умение делать макеты на джумлу будет плюсом. Ваши примеры верстки обязателны. Для примерной оценки прикрепляю макет. Пишите в личку или скайп phpists.

11 лет назад
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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