Разыскивается верстальщик

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Здравствуйте коллеги, ищу опытного верстальщика на постоянное сотрудничество. Умение делать макеты на джумлу будет плюсом. Ваши примеры верстки обязателны. Для примерной оценки прикрепляю макет. Пишите в личку или скайп phpists.
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