Сверстать сайт

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать сайт (CSS/HTML) по PSD – макетам. Объем 4 страницы.

Из них 2 основных, остальные производные.

Контакты для связи:

Skype: xotta6ius

11 лет назад
simple-stuff
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
5 дней
Результат по проекту (верстка 4 страниц) предоставлен четко в оговоренные сроки, затем внесены все необходимые правки. Исполнение на отличном уровне, адекватное общение - весьма доволен сотрудничеством. Спасибо!
Cпасибо Александру за проект, приятно иметь дело с серьезным человеком. Всегда на связи, с оплатой проблем не было. Рад сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Дизайн и Верстка лендинга по шаблонам

    Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам. Задача: есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д. есть набор шаблонов для верстки Нужно: прочитать текст проникнуться темой аккуратно и привлекательно сверстать текст ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть PSD-макет на форум

    К сожалению, прошлый проект по верстке этого макета (изначально создававшегося под систему Юкоз), потерпел фиаско. Как и предполагалось, доступными к изменению на Юкоз ресурсами невозможно реализовать некоторые финты ушами в CSS. Поэтому, попытка номер 2. Теперь ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    $50

    Ищу верстальщика. Задача сверстать макеты из psd в чистый html + css. Поддержка IE7 + макеты резиновые с jquery плагинами 50$ главная 20$ внутренние

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу верстальщика. Заказы регулярные

    $50

    Ищу верстальщика. Задача верстать макеты из psd в чистый html + css. Поддержка IE7 + Умение работать с "резиной". Навыки jquery приветствуются. Средняя цена за верстку: 50$ главная 20$ внутренние

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик-универсал

    $500

    В команду нужно верстальщика+php . Главное требование это ответственность и желания работать на результат. Первый заказ будет с постоплатой, если Вы подойдете мне, покажите себя с хорошей стороны, я Вам гарантирую постоянную работу. Средняя цена за ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверка верстки на соответствие с дизайном

    Исполнителем выполнена предварительная верстка дизайна сайта. Требуется качественно и быстро выполнить проверку на соответствие с дизайном. Имеется 20 HTML страниц, открываемых браузерами и файлы JPG дизайна, нужно их внимательно сравнить. Проверить на минимальную кроссбраузерность, - как выглядит ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема Flash и основного фона

    Требуется на сайте http://www.reklamsoyuz.ru/ убрать расход основного фона и анимацией и также белый отступ внизу сайта, виден только на главной странице. Проблема отступа из-за флэша.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад