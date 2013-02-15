Дизайн и Верстка лендинга по шаблонам

Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам.

Задача:

есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д.

есть набор шаблонов для верстки

Нужно:

прочитать текст

проникнуться темой

аккуратно и привлекательно сверстать текст с использованием пакета шаблонной графики (я даю этот пакет)

вставить логотип

добавить фото продукта

добавить несколько фото по теме в текст на лендинг (для этого требуется прочитать весь текст и подойти к его оформлению дизайнерски)

Прошу указывать цены на верстку подобной 1 страницы, размер которой 2–4 прокрутки экрана (простите за неконкретное сравнение). Пример будет дан подходящему кандидату.