Верстальщик-универсал

В команду нужно верстальщика+php . Главное требование это ответственность и желания работать на результат. Первый заказ будет с постоплатой, если Вы подойдете мне, покажите себя с хорошей стороны, я Вам гарантирую постоянную работу.

Средняя цена за проект 300 дол.

Просьба посредникам/халявщикам/мошенникам не писать, не теряйте свое и мое время в пестую.