Верстальщик-универсал

Исполнителем выполнена предварительная верстка дизайна сайта. Требуется качественно и быстро выполнить проверку на соответствие с дизайном. Имеется 20 HTML страниц, открываемых браузерами и файлы JPG дизайна, нужно их внимательно сравнить. Проверить на минимальную кроссбраузерность, - как выглядит ...
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В команду нужно верстальщика+php . Главное требование это ответственность и желания работать на результат. Первый заказ будет с постоплатой, если Вы подойдете мне, покажите себя с хорошей стороны, я Вам гарантирую постоянную работу.
Средняя цена за проект 300 дол.
Просьба посредникам/халявщикам/мошенникам не писать, не теряйте свое и мое время в пестую.
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