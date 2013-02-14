Сверстать выпадающее меню

Нужна вёрстка сайта. IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы. 6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы) на обоих модальных окнах будет ...