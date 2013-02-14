Проверка верстки на соответствие с дизайном

HTML-версткаЗакрыт4 заявки202 просмотра
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Исполнителем выполнена предварительная верстка дизайна сайта. Требуется качественно и быстро выполнить проверку на соответствие с дизайном.

Имеется 20 HTML страниц, открываемых браузерами и файлы JPG дизайна, нужно их внимательно сравнить.

Проверить на минимальную кроссбраузерность, - как выглядит в IE 7-9, Firefox 18, Google Chrome.

На выходе должен быть Word файл со скринами и описанием несоответствия отображения в браузерах верстки с дизайном.

пример:

1. {Картинка} браузер IE8

Кнопка меню - последняя буква вылезает за пределы меню

2. {Картинка}... описание..

Результат в виде подробного отчета (с подробными комментами для описания, как возникал ошибка — делать скрины (удобная прога для этого SnagIt)

Указывайте стоимость одной ошибки. Страниц много, соответственно и ошибок..

11 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
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