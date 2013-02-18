Верстка 2-х лендинговых страниц

$100
HTML-версткаЗавершен10 заявок244 просмотра
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нужно сверстать 2 страницы по макетам

Пример

http://opt.intimo.com.ua

проект срочный. Нужно взяться сегодня

11 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо Александру - сделал все быстро и качественно.
Отличный заказчик! Четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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