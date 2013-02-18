Верстка 2-х лендинговых страниц

Требуется качественная адаптивная вёрстка с JS Бюджет проекта: 5000 рублей. Срок: завтра в 13-00 по МСК Требуется очень качественно и адаптивно отверстать порядка 9 страниц из PSD. Главная практически готова. Нужно только внести правки. Оплата строго по факту исполнения: ...