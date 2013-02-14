Натянуть PSD-макет на форум

Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам. Задача: есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д. есть набор шаблонов для верстки Нужно: прочитать текст проникнуться темой аккуратно и привлекательно сверстать текст ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К сожалению, прошлый проект по верстке этого макета (изначально создававшегося под систему Юкоз), потерпел фиаско. Как и предполагалось, доступными к изменению на Юкоз ресурсами невозможно реализовать некоторые финты ушами в CSS.
Поэтому, попытка номер 2. Теперь этот макет надо натянуть на phpBB3. Макет был создан для главной страницы, но неплохо бы было по возможности адаптировать и иные страницы форума под него. Хотя бы основные (страницу с сообщениями темы, список пользователей, ленточный вариант новых сообщений).
Надо отметить, что с уходом от Юкоза был куплен VDS (FreeBSD, Apache+PHP+MySQL) и по сути, ничто не мешает установить и использовать любой иной движок для натягивания макета (PunBB/MyBB, SMF или иные, с доустановкой нужного софта/портов), если вам покажется, что там это будет сделать проще.
Кто готов взяться, оставляйте заявки в теме. Либо связывайтесь по указанным в профиле контактным данным.
Оставляя заявку в теме, пожалуйста, указывайте предполагаемый бюджет и, желательно, ссылки на выполненные проекты в форумной области.
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