Натянуть PSD-макет на форум

К сожалению, прошлый проект по верстке этого макета (изначально создававшегося под систему Юкоз), потерпел фиаско. Как и предполагалось, доступными к изменению на Юкоз ресурсами невозможно реализовать некоторые финты ушами в CSS.

Поэтому, попытка номер 2. Теперь этот макет надо натянуть на phpBB3. Макет был создан для главной страницы, но неплохо бы было по возможности адаптировать и иные страницы форума под него. Хотя бы основные (страницу с сообщениями темы, список пользователей, ленточный вариант новых сообщений).

Надо отметить, что с уходом от Юкоза был куплен VDS (FreeBSD, Apache+PHP+MySQL) и по сути, ничто не мешает установить и использовать любой иной движок для натягивания макета (PunBB/MyBB, SMF или иные, с доустановкой нужного софта/портов), если вам покажется, что там это будет сделать проще.

Кто готов взяться, оставляйте заявки в теме. Либо связывайтесь по указанным в профиле контактным данным.

Оставляя заявку в теме, пожалуйста, указывайте предполагаемый бюджет и, желательно, ссылки на выполненные проекты в форумной области.