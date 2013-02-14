Изменить внешний вид 7 сайтов

Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам. Задача: есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д. есть набор шаблонов для верстки Нужно: прочитать текст проникнуться темой аккуратно и привлекательно сверстать текст ...
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Требуется изменить внешний вид 7 однотипных сайтов на Modx - цветовую схему, обои, css-эффекты. Подробнее в ICQ 409875687
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