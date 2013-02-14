Сверстать 2 страницы

Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам. Задача: есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д. есть набор шаблонов для верстки Нужно: прочитать текст проникнуться темой аккуратно и привлекательно сверстать текст ...
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Ищу верстальщика. Задача сверстать макеты из psd в чистый html + css. Поддержка IE7 +
макеты резиновые с jquery плагинами
50$ главная
20$ внутренние
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Ищу верстальщика. Задача верстать макеты из psd в чистый html + css. Поддержка IE7 + Умение работать с "резиной". Навыки jquery приветствуются. Средняя цена за верстку: 50$ главная 20$ внутренниеHTML-верстка43 заявкиЗакрыт11 лет назад
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