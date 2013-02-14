Сверстать 2 страницы

$50
HTML-версткаЗакрыт27 заявок290 просмотров
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Ищу верстальщика. Задача сверстать макеты из psd в чистый html + css. Поддержка IE7 +

макеты резиновые с jquery плагинами

50$ главная

20$ внутренние

11 лет назад
039kir
Иван 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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