Приветствую!

Необходимо портировать шаблон от CMS Joomla! в обычную статику. На выходе необходимо получить полностью рабочие страницы (их будет три) со скриптами (JS) и стилями (CSS), НО ТОЛЬКО КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ЗАДЕЙСТВОВАНЫ!!! Т.е. в статичном шаблоне нет необходимости в стилях и скриптах, которые в нем не используются и только создадут дополнительный объем и усложнят понимание шаблона.

Главная страница: http://urla.ru/10000bq7

Внутренняя страница: http://urla.ru/10000bq8

Шаблон должен быть в цветовом решении "Blue Color" (изменяется в Template Features > Template Color)

Пожалуйста, экономьте Ваше и мое время:

- пишите ваши цены (будут скрыты) и сроки!

- не нужно писать в мне приватные сообщения, все заявки перед друг другом равны и выбирать я буду по своим критериям!

Благодарю за понимание!