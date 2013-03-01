Вёрстка статичных макетов

HTML-версткаЗавершен31 заявка252 просмотра
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Нужно сверстать макеты (в приложении).

Для фрилансеров с отзывами возможна предоплата, для остальных извините, только по факту.

Преймущество отдаю бюджетным вариантам.

На выходе три html странички + css (вёрстка обязательна на дивах) в архиве.

Оплата на карту сбербанка или вебмани.

P.S. При вёрстки макета "портфолио" нужно сделать, что бы при нажатие на картинку, она открывалась в каком - нибудь лайтбоксе (тут на ваш выбор).

11 лет назад
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
I_V_A_N
Иван 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо, всё сделал грамотно. Работать можно, даже нужно. Будут ещё заказы :)
Позитивный заказчик! Задачи ясные. Оплатил вовремя. :)
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