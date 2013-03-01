Вёрстка статичных макетов

Нужно сверстать макеты (в приложении).

Для фрилансеров с отзывами возможна предоплата, для остальных извините, только по факту.

Преймущество отдаю бюджетным вариантам.

На выходе три html странички + css (вёрстка обязательна на дивах) в архиве.

Оплата на карту сбербанка или вебмани.

P.S. При вёрстки макета "портфолио" нужно сделать, что бы при нажатие на картинку, она открывалась в каком - нибудь лайтбоксе (тут на ваш выбор).