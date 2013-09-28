Разобраться с meta viewport (адаптивный сайт)

Есть сайт на компьютере при разных разрешениях показывает правильно но при тесте на телефонах показывает разную ширину (должно быть 480х800 а на стандартном браузере в телефоне показывает 320х583 ширина устройства, следовательно и верстка не аодстраиваеться под эту ширину Думаю проблема с viewport или rotate screen Адрес сайта дам в ЛС Цена договорная