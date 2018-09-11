Сделать Адаптивность маленкой страничкке в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки210 просмотров

Есть очень лёгкая задача, нужно адаптивную версию сделать для странички в html+css, всё готово, не нужно что бы блоки друг под друга залитали,) просто что бы аккуратно сжималась в мобильную версию

пишите цену и сроки

CSSHTML
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Мелинэ отлично выполнила задачу по вёрстке и выполнила все требования, рекомендую её как специалиста ответственно подходящего к задаче
Рекомендую

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад