Скопировать верстку

Есть простой лендинг http://porogi-arki.ru/

Нужно скопировать от туда верстку и передать мне.

Можно через Wget64 или по другому, разницы нет.

Работа простая так что думаю для новичков. Бюджет не большой, отталкиватся буду от него.

Жду контакты и цену со сроками.