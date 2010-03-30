Сверстать две формы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок195 просмотров

Нужно сверстать две формы.

Каждая в отдельном диве.

Цена за все 15$ (WM).

Оплата по факту.

Обращаю внимание на select.

IE6-8, Opera, FF 3

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15 лет назад
Thanatoz
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
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beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
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