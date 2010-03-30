Сверстать, установить,настроить шаблон для Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок254 просмотра

Есть готовый дизайн в формате Corel Draw. Требуется

1) Его сверстать и поставить на Joomla.

2) Сделать его кроссброузерным.

По запросу вышлю вид сайта в JPG для оценки трудности.

Joomla
15 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

slaffko_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

slaffko_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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