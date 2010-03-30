Нужно доработать дизайн, отладка и ровное отображение во всех браузерах. Доработать дизайн: где-то чего-то удалить, т.к. осталось от старого стандартного шаблона, где-то добавить, заменить картинку на текст и на оборот. Дизайн должен быть ...
Сверстать, установить,настроить шаблон для Joomla
Есть готовый дизайн в формате Corel Draw. Требуется
1) Его сверстать и поставить на Joomla.
2) Сделать его кроссброузерным.
По запросу вышлю вид сайта в JPG для оценки трудности.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется натянуть дизайн на phpprobid. Опыт работы обязателен. Стоимость и сроки пишите, предоплаты нету, по результату отзыв.HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходимо предложить свой вариант верстки и сверстать страницу сайта исходя из следующего: 1. Страница для переделки - http://wobla.ru/doska/ 2. Шапка, подвал страницы должны быть сохранены. 3. На странице должно быть показано 20 ...Закрыт15 лет назад
- $20
Необходимо переделать шаблон сайта согласно заданию. сайт Lumax.com.ua собранный на кубике.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Верстка приватно для Паламарчук АлександрЗавершен15 лет назад
Добрый день! Требуется поправить стили и верстку, нужно изменить шрифт, и сдвинуть модули) Все это нужно сделать на joomla 1.5 предложение по цене сюда.HTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сверстать сайт (html или div- без разницы). Общий вид на www.download.asfadel.kz/mird.jpg (psd нет, только jpeg картинка). Плюс в большом круге дожен быть флеш - смена с различными эффектами (например как здесь arttravel.kz) пяти картинок ...Закрыт15 лет назад
- $100
Нужно сверстать 2 шаблона для 1 сайта (главную и информационную) под движок NetCatCMS Интересуют специалисты имеющие богатый опыт работы с данным движком. Ссылки на примеры выполненных работ обязателен.Закрыт15 лет назад
- $50
Картинка есть, надо прикрутитьЗакрыт15 лет назад
- $40
Сверстать три сложные страницыЗавершен15 лет назад