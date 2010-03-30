Сверстать, установить,настроить шаблон для Joomla

Необходимо сверстать сайт (html или div- без разницы). Общий вид на www.download.asfadel.kz/mird.jpg (psd нет, только jpeg картинка). Плюс в большом круге дожен быть флеш - смена с различными эффектами (например как здесь arttravel.kz) пяти картинок ...