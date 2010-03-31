Нужно доработать дизайн, отладка и ровное отображение во всех браузерах.

Доработать дизайн: где-то чего-то удалить, т.к. осталось от старого стандартного шаблона, где-то добавить, заменить картинку на текст и на оборот.

Дизайн должен быть легким, простым, отвечать тематике.

Также, немного доработать вывод картинок.

Сайт на DLE.

Указывайте цену, срок и примерный перечень работ (подробнее при выборе исполнителя), т.к. без этого заявленная цена будет необоснованна и непонятна.

Сам сайт: http://btlregion35.ru/

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Минимальные работы:

Сменит двиг на последний. Предоставлю. Никаких исходящих чужих ссылок не допускается!

1. Заменить оранжевый цвет на более пастэльный

2. Заменить баннеры на более тематические

3. Создать правила добавления информации на сайт.

4. Сделать слева меню (подразделы), которое будет отображаться в своем разделе, или же еще где-то, но чтобы вписывались в раздел. Как вариант, можно в третьей колонке, или сверху вывода.

5. Изменить стиль ссылок "стартовой, избранное и в блоке авторизации"

6. На странице правил, нужно отредактировать шаблон, убрать лишнее

7. ДОбавить в "крошку" стиль отображения, как в разделах или на главной.

8. В разделе "пресс-релизы", нужно сделать подкатегории в меню и настроить стиль "крошки"

9. Вывод маленьких картинок

10. При чтении полной новости, отредактировать стили ссылок, размер шрифта, картинки, тегов и вывод других статей внизу.

11. В разделе статей сделать стиль "крошки", вывод подкатегорий в меню, вывод вверху названия разделы, как на главной (или как при чтении полной новости), маленькие картинки.

12. Добавить в статьи разделы, актуальные для продвижения (не решено).

13. Добавить ссылку на обратную связь, сделать оформление формы связи.

14. Если маленькая картинка отсутствует, то вывод дефолтной. Везде картинки отображаются в новостях в нужном месте шаблона через тег {image}.

15. Разместить простой логотип сайта.

16. Разместить рекламу от Гугла.

17. Разместить правила для размещения статей и новостей с гиперссылками.

18. РАзместить временно баннер в растяжку 100% в верху.

19. Счетчик менее заметный, но в верху.

20. Сделать вывод формы поиска, настроить шаблон результата поиска.

21. На главной и других разделах, где это используется, табличную верстку заменить на DIV, например, где написано в "Новости, пресс-релизы" и "статьи", на главной, на оранжевом фоне.

22. Заменить оранжевый цвет рейтинга на менее яркий.

23. Заменить стиль заголовка сайта "Рекламные ТЕНДЕРЫ в России . Новости, пресс-релизы", на маленький, рядом с логотипом, чтобы смотрелось. При этом, сделать вывод его в тегах H1 на главной, а на остальных без тегов.

24.Подкорректировать форму добавления новостей.

25. Добавить и Настроить дизайн блока архивы в общий стиль.

26. Найти место под Яндекс.Директ.

27. Справа сделать отступ от блока статей.

28. Текст сайта должен быть приятен для глаза, чуть больше размер, интерлиньяж.

29. На главной странице добавить место над новостями и статьями под главную статью.

30. Выровнять колонки.

31. Слева от края окна увеличить отступ.

32. Настроить отображение блока пользователя при авторизации.

33. Настроить шаблоны: "личные сообщения", "профиль" (убрать стандартную аву и заменить на любую другую), "статистику", "комментарии", "Непрочитанное", "Закладки".

34. Все ссылки должны иметь стили.

35. Внизу разместить баннер, убрать дублирующие ссылки, оставить "РСС", "добавить реклама на сайте", "о сайте", "контакты".

36. Разместить небольшие баннеры слева, с высотой 180px, 5 штук вниз.

37. При добавлении новости, в выпадающем меню "категория" сделать стиль, чтобы лучше разделялись подразделы от разделов.

38. Настроить отображение во всех браузерах. При маленьком окне все искажается.

38. Пересмотреть подкатегории пресс-релизов, добавить "прочее".

Ну и любые другие доработки, которые вы считаете нужными, будут рассмотрены.