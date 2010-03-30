ТОЛЬКО ТЕМ КТО РАБОТАЛ С SOCIAL ENGINE!!!!! Требуется сверстать и натянуть макет. Хотелось бы узнать сколько это будет стоить и как по срокам также хочеся видеть ...
Исправить jquery скрипт (совместимость)
Найти и исправить ошибку на странице отправления комментариев. Некоторые пользователи с оперой и старым exploreroм жалуются, что не всегда удается это сделать.
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