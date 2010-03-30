Исправить jquery скрипт (совместимость)

$20
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  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок150 просмотров

Найти и исправить ошибку на странице отправления комментариев. Некоторые пользователи с оперой и старым exploreroм жалуются, что не всегда удается это сделать.

jQuery
15 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

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Нет заявок фрилансеров