Сверстать дизайн и натянуть на Social Engine.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка103 просмотра

ТОЛЬКО ТЕМ КТО РАБОТАЛ С SOCIAL ENGINE!!!!!

Требуется сверстать и натянуть макет.

Хотелось бы узнать сколько это будет стоить и как по срокам

также хочеся видеть примеры Ваших работ

15 лет назад
WorkInUk
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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