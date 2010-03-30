Верстка и немного нехитрого программинга

Требуется на установленную жумлу натянуть дизайн который готов в PSD, плюс перенести немного контента со старого сайта на новый, и пару мелочей по программированию, в короткие сроки, ICQ 550952277 подробности, здесь просьба указать примерные цены или рамки от и до.

оплата только по факту в тот же день как сайт будет готов и начальство посмотрит и даст деньги