Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок397 просмотров

Необходимо сверстать сайт (html или div- без разницы). Общий вид на www.download.asfadel.kz/mird.jpg (psd нет, только jpeg картинка). Плюс в большом круге дожен быть флеш - смена с различными эффектами (например как здесь arttravel.kz) пяти картинок (картинки по адресу www.download.asfadel.kz/verstka.rar). Текстовый блок должен тянуться вниз при большом тексте. Срок 2 дня. Цену пишите в заявке. Верстка должна быть кроссбраузерной (IE 6 и выше, последние Opera и Mozilla).

HTML
15 лет назад
vohulg
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
С работой не справился. Сначала пытался что-то сделать, потом просто пропал. Не люблю писать отрицательные отзывы, но я не люблю когда люди просто не могут признаться что не смогли справиться и просто исчезают

Заявки фрилансеров

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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