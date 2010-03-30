Верстка шаблонов под NetCat

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки124 просмотра

Нужно сверстать 2 шаблона для 1 сайта (главную и информационную) под движок NetCatCMS

Интересуют специалисты имеющие богатый опыт работы с данным движком.

Ссылки на примеры выполненных работ обязателен.

15 лет назад
pioneris
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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