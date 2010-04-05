Игорь приятный в общении и очень ответственный человек. Работаю с ним не первый и не последний раз. Четко понимает задачу и также четко исполняет в срок. Если детали меняются на ходу, сам находит несколько решений и подсказывает как лучше. Не боится сложностей, ищет решения для нестандартных задач. Буду и дальше сотрудничать, хотя с таким подходом к делу, в клиентах у него, уверен, недостатка не будет;)